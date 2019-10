Kuldar Suits: jäätmete sorteerimine on uus normaalsus

Praegune tootjavastutussüsteem on ajale jalgu jäänud ning inimesed ootavad riigilt rohkem tuge, et jäätmeid lihtsamini liigiti taaskasutusse suunata, kirjutab Kuusakoski juhatuse esimees Kuldar Suits.

Kuldar Suits. Foto: Andras Kralla

Enam kui kaks kolmandikku inimestest sordib jäätmeid, kuid ligikaudu pooled koguks veelgi enam jäätmeid liigiti, kui nende äraandmine poleks niivõrd tülikas, selgus meie värskest keskkonnauuringust. Ligi veerandit küsitletuist motiveeriks see, kui nad näeks, et nende tegevusest oleks ka päriselt kasu. Ligi viiendik ootaks, et jäätmete liigiti kogumisega tegeleksid ka teised, mitte ainult vastanu ise ja tema pere.