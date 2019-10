Tõnu Mertsina: kas Venemaa majandus leiab gaasipedaali üles?

Kuigi Venemaa tänavune majanduskasv on vaid ligi 1%, peaks see järgmisel aastal veidi paranema, hindab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Eiko Kink

Venemaa majandus läks 2014. aastal langusesse, rubla kurss tegi läbi järsu kukkumise ning koos sellega vähenes Venemaa nõudlus. Samuti kehtestati Venemaale sanktsioonid, millele ta ka omadega vastas. See kõik mõjutas oluliselt majandussuhteid meie idanaabriga. Eestist Venemaale suunatud kaupade ja teenuste osakaal koguekspordis (2,6%) on sel aastal küll veidi paranenud, kuid see on oluliselt madalam 2013. aasta tasemest (7,8%).