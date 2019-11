Asjatundjad: ühine digitaalne keel suurendab käivet

Kuni Eestis levinud digiallkirjastamise tehnoloogiad ei ühildu mujal kasutusel olevate pilvepõhiste teenustega, tuleb Eesti ettevõttel üle võtta sihtturu lahendused, kirjutavad Scrive AB uute turgude strateegiajuht Marie Pere ja vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo partner ja IT-õiguse valdkonna juht Liisi Jürgen.

Paljud arenenud digiriigid ei kasuta meie digikaarti, selle lugejat ega tarkvara. Foto: Raul Mee

Rootsi on üks meie suurimaid kaubanduspartnereid ja ihaldatumaid välisturge. Rootsi ja Eesti kaks põhjamaist ärikultuuri sobivad hästi kokku. Rootslased on ostujõulised, uudishimulikud ja Rootsi on tihtilugu turg, kus nii iduettevõtted kui ka suurfirmad katsetavad oma uusi tooteid ja lahendusi. Samadel põhjustel on sinna turule ka raske pääseda.