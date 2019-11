Mihkel Eliste: noored korteriostjad on riskialtid

Olenemata sellest, et veidi globaalsemalt vaadatuna on majanduskasvu väljavaated halvenenud ning juba Eestiski on täheldada ettevõtjate kindlustunde järsku halvenemist, mis peegeldub ka juba tootmismahtudes ja laenunõudluses, ei pane võimalikud negatiivsed stsenaariumid tarbijaid eriti oma ostuotsustes kahtlema, kirjutab Arco Vara Kinnisvarabüroo analüütik Mihkel Eliste.

Kinnisvarabüroode klientide puhul on küll märgata, et pidevalt küsitakse, millal kinnisvara hinnad langusele pöörduvad ja näiteks intressid tempokalt kasvama hakkavad, kuid mida enam aega eelmisest kriisist möödas on, seda vähem selliste asjaolude peale pikemalt mõeldakse. See tuleneb sellest, et praegune ostjaskond, kelle vanus on valdavalt vahemikus 28–32, ei puutunud aastatel 2008–2010 nii kinnisvara-, töö- kui ka finantsturgudel aset leidnud sündmustega otseselt kokku.