Neeme Korv: ohtlik unistus (poliitilisest) monopolist

Kas tõesti unistavad demokraatliku riigi poliitikud ainuvõimust? Nali naljaks, aga peame lootma, et sellised unistused Eestis riigi tasandil kunagi ei täitu, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv. Foto: Liis Treimann

Isamaa tipp-poliitik, endine minister Siim Kiisler unistab ERRi ajakirjaniku Toomas Sildami intervjuus: „Meile meeldiks, kui kõik ministrid – ka siseminister – kuuluksid Isamaasse, aga parlamendi praeguse koosseisu juures ei ole see kahjuks võimalik. Järelikult tuleb moodustada valitsusliit erakondadega, kellega meil on erimeelsused või ka teistel on erimeelsused.“ (ERR 19.12).