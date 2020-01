Michael Nacke: Putini reformid ennustavad enneolematult jõhkraid meetmeid

Hiljutised sündmused Venemaal – valitsuse tagasiastumine ja Vladimir Putini välja kuulutatud reformid – annavad tunnistust kompromissidest loobumisest ja kuulutavad ette enneolematuid repressiivseid meetmeid, leiab raadiojaama Ehho Moskvõ ajakirjanik Michael Nacke.

Michael Nacke. Foto: erakogu

Ainus piirang, mis ei luba Vladimir Putinil igaveseks võimule jääda, on see, et tema praegune ametiaeg on viimane. Sellepärast muutub meie silme all võimu struktuur ja on edastatud selge sõnum: Putin ei kavatse lahkuda. Seda, milliseks kujuneb uus võim, on praegu veel raske öelda, kuid teatavaid vihjeid juba leidub.