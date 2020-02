Indrek Sirk: advokaatide au ja kohus

Advokaadi ametisse on sisse kodeeritud konfliktid ja vaidlused. Järjest keerukamad inimestevaheliste suhted muudavad ka õiguslikud regulatsioonid üha keerulisemaks. Nali on saanud tõeks – kui kohtuvad kaks juristi, siis võib neil olla sama õigusliku olukorra kohta kolm erinevat arvamust, kirjutab advokatuuri juhatuse liige, vandeadvokaat Indrek Sirk.

Foto: Andras Kralla

Eesti Advokatuur on vabakutseliste juristide kutseorganisatsioon, mille eesmärk on õigusteenuse osutamise korraldamine ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsmine. Advokatuuri liikmeks saamise eelduseks on õigusteaduse magistrikraad ja edukalt sooritatud eksamid. Lisaks sellele peab advokaat olema ka aus ja kõlbeline ning advokaaditööks vajalike võimete ja isikuomadustega.