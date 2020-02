Hede Sinisaar: kuidas vähendada Eesti töötute vaesust?

Hede Sinisaar. Foto: Rene Suurkaev

Statistika järgi on Eestis kõige vähem inimesi, kes elavad mittetöötavates leibkondades, kuid samal ajal on Eestis töötute vaesus üks suuremaid Euroopa Liidus. Miks see nii on, mis mõjutab töötute vaesust ja mida on plaanis muuta töötuskindlustuses selleks, et olukorda parandada, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar sotsiaalministeeriumi blogis.

Eesti elanikest elas statistikaameti andmetel 2018. aastal suhtelises vaesuses 21,7% (meestest 19,3% ja naistest 23,8%) ja absoluutses vaesuses 2,4% (meestest 2,9% ja naistest 2%). Kui vanuserühmade võrdluses on suhtelise vaesuse määr kõige suurem 65aastaste ja vanemate seas (43,1%), siis absoluutse vaesuse määr on seevastu kõige suurem noorte ehk 18–24-aastaste seas (6,2%). Vaesuses elamist mõjutab ka haridus ehk mida madalam haridustase, seda suurem on risk olla vaesuses.