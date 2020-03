"Tänavu saabub turule puhastustuli"

Värbamisagentuuri IT Talent omanik Julia Jolkin kutsub ettevõtjaid üles mitte nukrustama raske olukorra tõttu. “Sel aastal saabub turule puhastutstuli,” kirjutab ta oma sektori ettevõtjatele tehtud pöördumises. Ta on kindel, et ellu jäävad need, kes on oma missioonile truud ja oma ärisse armunud.

Julia Jolkin. Foto: Erakogu

Kallid kolleegid, ettevõtete omanikud, eriti teie seast, kes töötavad värbamises.