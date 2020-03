Villem Tori: riik ei tohi taksojuhte unustada

Villem Tori. Foto: Andras Kralla

Kujunenud kriisiolukorras on oluline, et riik ei unustaks abimeetmete väljatöötamisel füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes moodustavad muu hulgas suure osa taksoteenuse turust, kirjutab Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori.

Alates valitsuse kehtestatud eriolukorrast on nõudlus taksoteenuse järele vähenenud 75–80% ja teatud osas on teenuse osutamine katkenud täielikult. Taksosektor tugineb suuresti inimestele, kes töötavad FIEdena. Valdavale osale neist juhtidest on taksoteenuse osutamine põhitegevus ja ainuke sissetulek. Sarnaselt juriidiliste isikutele on ka paljud FIEdest taksoettevõtjad teinud investeeringuid ning on sõiduki soetamise tõttu seotud laenukohustusega.