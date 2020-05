Tõnu Lelumees: tööstused, kes ei digitaliseeri, hääbuvad

Tööstusrobot. Foto: Julia-Maria Linna

Tööstusettevõtted peavad tõsiselt mõtlema digitaliseerimisele, automatiseerimisele ja paindlikkuse tagamisele, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees ja arendusnõunik Tõnu Lelumees.

On võrdlemisi hoomamatu, kuhu praegune tervisekriis majanduse ja tootmisettevõtted tõukab. Kui midagi aga õppida eelmistest kriisidest, siis seda, et praegu on viimane aeg oma puuduste parandamiseks. Tööstusettevõtted peavad tõsiselt mõtlema digitaliseerimisele, automatiseerimisele ja paindlikkuse tagamisele. Vaid ettevõtte tehnoloogilise võimekuse tugevdamise kaudu on võimalik turgude taasavanemisel, mis on kindlasti hoopis teistsugused kui enne kriisi, näidata ennast konkurentsivõimelisemana ning suutlikumana.