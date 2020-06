5 miljardiks valmis, ilma vormi kaotamata

Foto: Anti Veermaa

Kui võimule jõudes leidis kolmikliit, et keegi on eelarvekausikese tühjaks söönud ja valimislubaduste täitmiseks on napp 250 miljonit, siis koroonaviiruse laastamistöö all saabuvad õuele miljardid, mille eest saab juba unistama hakata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev leiab, et laenu võtmine ajal, kui kõik teisedki riigid seda teevad ja Eesti laenu soodsalt saab, on igati mõistlik mõte, isegi kui juttu on Eesti jaoks varem mõeldamatu miljardiklassi mõõtmega. Paneme selle numbri kirja ka: 5,07 miljardit eurot kavatseb riik sel ja järgmisel aastal laenu võtta. Tõstes Eesti praeguse väga madala laenukoormuse 8,4 protsendilt sisemajanduse koguproduktist umbes 23 protsendile.