Indrek Mäe: unustage juba see rahva tervis!

Indrek Mäe. Foto: Andres Haabu

Alkoholitarbimise tõusu või langust ei tohi hinnata ainult rahva tervise seisukohast, vaid arvesse tuleb võtta ka majanduslikku mõju ning inimeste vabadust ise otsustada, oponeerib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe eilsele Eesti Päevalehe juhtkirjale.

Eesti Päevaleht kutsub oma juhtkirjas mitme Delfis ilmunud loo põhjal valitsust üles jõudma ideaalini ning suunama eestlaste alkoholitarbimine alla kuue liitri elaniku kohta. Veel enam, sotsiaalminister Tanel Kiike süüdistatakse hättajäämises vastamisel küsimustele, mille sisu ja eeldused olid suunatud ainult rahva tervisele, vastandades neid riigi majanduslike huvidega. Puudutatuna tundsin end muuhulgas kolmapäevaõhtusest Delfi uudise pealkirjast, mis väitis, et eestlasel on alkoholiprobleem. Kas tõesti väidetakse, et ka minul? Kas mind tuleb nüüd piirama hakata? Või on see probleem siiski vaid vähestel, aga ka sel juhul tuleb igaks juhuks ikkagi mind kas või ennetavalt piirata?