Paul Toots: valmistame Eesti turismisektori uueks kasvuks ette

Paul Toots. Foto: Erakogu

Kogume Eestit tutvustava turismiinfo digitaalsesse andmebaasi, pakub Food Sightseeing Estonia tegevjuht Paul Toots arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Koroonapandeemiast tingitud otsesed ja kaudsed kahjud Eesti riigi majandusele ja ennekõike turismimajandusele, sealhulgas ürituskorraldusele, toitlustusele, majutus- ja transpordisektorile, on korvamatult suured. Endist aega ei tule kunagi tagasi. Muutused on liialt suured ja põhjapanevad. Kuid kriisis on alati ka võimalusi, võimalus juurutada midagi uudset, tulevikku vaatavat.