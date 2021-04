Poliitikaradar: uus raha maandus poliitikasse ja lööb kõik segi

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Astra Zeneca pelg ja olematu vaktsiinikava, iduraha pöörab poliitikat, parteijuhid surusid küüned juhitooli.

Möödunud nädalavahetuse massvaktsineerimise üritused lainetavad ühiskonnas ja poliitikas siiani. Ka mitu poliitikut on teinud omalt poolt tubli pingutuse, et vaktsineerimise vajalikkuses kõhklejaid saaks olema rohkem. Segaduse algpõhjus on aga ikka sama mis kogu aeg – vaktsiine on vähe.