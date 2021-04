Hele Tammenurm: tehnoloogias ainult tüdrukud. Tõesti, miks mitte!

Hele Tammenurm. Foto: Erakogu / Kaspar Saaremets

Tehnoloogiavaldkond vajab rohkem naisi, kelle sinna kaasamiseks tuleks muuta haridussüsteemi ja ühiskondlikke tõekspidamisi, kirjutab Telia Eesti kvaliteedijuht Hele Tammenurm, kes on töötanud tehnoloogiavaldkonnas juba üle kahekümne aasta.

Kas teate, kui palju naisi töötab tehnoloogiasektoris? Ainult 25 protsenti kõrghariduse omandanud naistest on lõpetanud tehnoloogiaga seotud eriala ja kuigi naistele kuuluvad idufirmad on suurema tõenäosusega edukad, on vaid 14,8 protsenti idufirma asutajatest naised. Naisi on olnud traditsiooniliselt vähem nii ettevõtete juhtide ja samal ajal ka tehnoloogiafirmade töötajate seas.