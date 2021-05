Tõnu Mertsina: me unistame Põhjamaade elatustasemest, kuid maksta selle eest justkui ei taha

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina Foto: Andras Kralla

Kui valitsus ei julge enne valimisi teha muudatusi maksudes, siis tuleks vähemalt alustada arutelu ja ettevalmistusi maksupoliitika võimalikuks muutmiseks, sealhulgas maksubaasi laiendamiseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Käesoleva aasta riigieelarvest tehtavad kulud ületavad tulusid 1,7 miljardi euro võrra ja järgmisel aastal on see vahe ligi 1,2 miljardit. Puudujääk küll väheneb, kuid praeguse riigieelarve strateegia järgi jääb isegi nelja aasta pärast kulude ja tulude vahe ligi 600 miljoni euro suuruseks. Seega, alates järgmisest aastast plaanitud kulude kokkuhoid on halvenenud riigirahanduse juures vaid väike detail. Kulude ja tulude vahe on lihtsalt liiga suureks paisunud.