Priit Seeman: trendid ärikinnisvaraturul – tõusvast tähest rohelise varjundini

SEB korporatiivklientide osakonna juhataja asetäitja Priit Seeman Foto: Erakogu

Ärikinnisvaraturul on mitmed suured trendid koos mõju avaldamas: e-kaubandus, pandlik töökoht, rohepööre jne. Ühest küljest tekitab see proovikive, teisalt on võimalik vajaminevad muudatused korraga läbi viia, kirjutab SEB korporatiivklientide osakonna juhataja asetäitja Priit Seeman.

Kinnisvarast kirjutatakse palju, põhjuseks kuum olukord eluasemeturul, kus kaupa napib, aga ostjate huvi on kõrge. Ärikinnisvara turul on turuosalisi vähem ja muutused ei ole nii kiired. Millised on ärikinnisvara põhilised trendid Eestis ja laiemalt Baltimaades, mida suuremad kinnisvaraettevõtted vaatavad kui ühtset koduturgu?