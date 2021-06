Madis Müller: hinnatõus euroalal aeglustub tõenäoliselt järgmisel aastal taas

Eesti Panga president Madis Müller Foto: Raul Mee

Peame olema valmis võimaluseks, et kui majandus üldiselt taastub kiiresti, inimesed tarbivad ja ettevõtted investeerivad julgesti, siis võib hinnatõus kujuneda Euroopa Keskpanga prognoositust kiiremaks, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti Panga blogis.

Euroopa Keskpanga värske majandusprognoos on toonilt ootuspäraselt pigem optimistlik, sest viimastel kuudel on uudised olnud rohkem positiivsed. Kuigi erinevalt Eestist oli euroala majandus tervikuna esimeses kvartalis veel aastavõrdluses 0,3% languses, saame olla järjest kindlamad, et aasta teises pooles hakkab Euroopa majandus kriisist üsna tempokalt taastuma.