Meelike Paalberg: kasvumull ei saa kesta igavesti

Meelike Paalberg. Foto: Andras Kralla

Kolmas koroonalaine hakkab kullerteenuste turul juba vaikselt tunda andma, kirjutab Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg Äripäeva Infopanga kullerteenuste aastaraportile antud kommentaaris.

Koroona on teinud kullerteenuste sektorist küll omamoodi eduloo, kuid selge on see, et kasvumull ei saa kesta igavesti. Alates maist, kui poed taas avati, on suur eufooria sektoris üle läinud ning mahtude kasvud on hakanud stabiliseeruma.

Leian, et selline kainenemine on tegelikult vajalik ja seda kas või turu korrastumise mõttes. Palju tuli juurde väikeseid tegijaid, kes tahtsid sellest kasvavast turust osa saada, samuti lisandusid turule need ettevõtted, kes varem tegelesid ainult kas toidujagamise või taksoteenustega.

Ma ei ütleks, et see oli halb, sest uued tegijad sundisid omakorda oma teenust muutma ka traditsioonilisi kullerfirmasid ja see on kokkuvõttes tulnud kasuks kõigile. Arusaadavalt ei olnud suured ettevõtted selliseks mahtude kasvuks ette valmistunud ning see nõudis tublisti ressurssi, et olukorraga toime tulla.

Samal ajal aga kasvas tänu uutele tulijatele turu ootus tarnekiiruse suhtes ehk suured pidid lahendama kaks probleemi korraga: käidelda mitmekordistunud kaubamahtu ja tõsta oluliselt paindlikkust ja tarne kiirust. See oli väga oluline muutus kullerteenuste turul, mis ilma koroonata ei oleks nii kiiresti toimunud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099