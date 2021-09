Vigasest riigieelarvest: kas tõesti on nii, et pole vargust, pole probleemi?

Eelmisel nädalal kogunesid rahandusministeeriumi kohale hallid pilved, kui riigikontroll avaldas auditi, mille tulemustest nähtus, et 2020. aasta riigieelarves oli tehtud 350 miljoni eurone arvutusviga. Foto: Andras Kralla

Meil ei saagi olla etteheiteid raha kasutusele, kui eelarve on nii üldine, et selle vastu eksimiseks peab lausa vaeva nägema. See omakorda võimendab tõsiasja, et tegelikult ei otsusta otsustajad midagi, märgib riigikontrolli blogis riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Rahandusministeeriumi endine asekantsler Dmitri Jegorov leiab Maalehes 1. septembril ilmunud loos, et Riigikontrolli raportit sellest, et riigieelarves on tulude ja kulude vahe arvestamisel eksitud 365 miljoni euro võrra, ei tasuks üle tähtsustada, sest raha pole vasakule läinud. „Oluline on tegelikud laekumised ja nende kasutus ning selles osas riigikontrollil etteheiteid ei ole,” sõnas Jegorov.

