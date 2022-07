„Miks ma ei karda? Kas ma olen üldse normaalne?“ Ida-Viru medõe nädalad Ukrainas

USA peamine hinnamõõdik näitab, et inflatsioon tõusis taas ja püsib 40 aasta kõrgeimal tasemel

Peamine USA inflatsioonimõõdik tõusis juunis järsult 1%, mille põhjuseks olid kõrgemad kütusehinnad. See on märk, et majanduses valitsev hinnasurve on endiselt tugev ja tõenäoliselt ei leevendu see kiiresti.

