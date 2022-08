Analüüs: sügis tööstuses võib kujuneda suheliselt ebameeldivaks

Keevitaja. Foto: Raul Mee

Sügis oma väljakutsetega ettevõtetele on ees – suured saavad hakkama, väikestel nii lihtsalt ei lähe, kirjutab KPMG auditi osakonna projektijuht Ilja Fenenko Äripäeva Infopanga masina- ja metallitööstuse konkurentsiraportile antud kommentaaris.

2022. aasta teise kvartali andmeid analüüsides võib tõdeda, et masina- ja metallitööstuse sektori ettevõtetel läks hästi. Selle tulemuse taga olid kindlasti eelmistel perioodidel kokku lepitud tellimused. Usun, et ka järgmisel kuul läheb sektoril stabiilselt (käimas on puhkuste aeg) ning suuri muudatusi võib oodata sügisel, mil on tulemas rida ebameeldivaid faktoreid.

Tere taas, kallis gaas

Eelmisel sügisel šokeerisid meie ühiskonda uued gaasi- ning elektrihinnad. Vaadates praegust olukorda Euroopa energiaturul, võib ennustada, et tulevane sügis ning talv pakuvad tööstusele mitut väljakutset.

