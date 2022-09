Investor Toomas: soodusmüüki kodubörsil ei saa ju käest lasta

Suurimatele rikkustele pannakse alus just karuturult aktsiaid ostes

Praegu on börsidel karuturg ehk aktsiaindeksid on kukkunud viimasest tipust 20% või rohkem vähemalt kahekuulisel perioodil. See on normaalne börsitsükli osa. Statistika näitab, et kaks kolmandikku ajast börs tõuseb ja ühe kolmandiku ajast langeb. Kes karuturult ostab, saab tootluse mõttes oma investeeringutele parima alguspunkti.