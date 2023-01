Alari Ruut: astume kanepi kaasabil jõukaimatele riikidele lähemale

Maailmapank hoiatab globaalse majanduslanguse eest

Maailmapank on mures, et uued ebasoodsad šokid võivad suruda maailmamajanduse 2023. aastal langusesse. Kusjuures eriti haavatavad on väikesed riigid, vahendab Bloomberg.

