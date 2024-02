Artikkel

Leo Siemann: piiri taga peituv ressurss – üks heategu aastas

“Olen ka ise juba aastaid eksiilis elanud, kuid vaatamata sellele on minus alati säilinud soov Eestit toetada,” kirjutab Leo Siemann. Foto: Erakogu

Paljudel väliseestlastel on säilinud soov Eestit toetada. Miks siis mitte kutsuda neid sellele üles, kirjutab Inglismaal elav Leo Siemann arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tuntud ameerika kirjanik Ernest Hemingway olevat kunagi öelnud, et igas maailma sadamas võib kohata vähemalt kahte eestlast. Tõsi ta on ja mulle tundub, et see number on vaikselt kasvamas ...