Me tahame, et üle 60 vallavanema ja linnapea saaks ametist priiks
Äripäeva arvates on nüüd õige aeg taas tolm haldusreformiga jätkamise ideelt ära puhuda ning järgmisteks kohalikeks valimisteks omavalitsuste arvu oluliselt vähendada. Tegelikult ei ole mitte õige aeg, vaid on viimane aeg see töö taas ette võtta.
Eesti omavalitsuste kaart meenutab täna killust paberit, mida tuul on aastaid mööda riiki laiali kandnud. Mõned tükid on suuremad ja kandvad, mõned aga õhkõrnaks kulunud, nii et iga tugevam hingetõmme ähvardab neid õhku tõsta. Me elame riigis, kus omavalitsuste mediaansuurus on 7750 elanikku – näitaja, mis paneks naabrid Lätis ja Leedus kulmu kergitama, seal on sama mõõdik suurusjärgus 25 000.
