Aimar Ventsel: Armeenia ja Aserbaidžaani keeruliste suhete veelgi keerulisemad tagamaad
Pole midagi tõest kaugemat, kui panna Gruusiat, Armeeniat ja Aserbaidžaani oma asukoha tõttu ühte patta. Piirkonda lähemalt tudeerides rulluvad lahti keerulised, ent põnevad jõujooned ja suhted, kirjutab etnoloog Aimar Ventsel.
Venemaaga tülli pööranud Aserbaidžaan on Euroopale oluline energeetikapartner ja gaasieksport Euroopa Liitu on alates täiemahulise sõja algust Ukrainas kahekordistunud, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
Maksu- ja tolliameti ekspordi- ja impordistatistika näitab, et ehkki kaubavahetus riikidega, kus on suurem oht sanktsioonidest kõrvale hiilida, on alates 2023. aastast olnud püsivas languses, esineb endiselt kaubagruppe, mille puhul on märgata kahtlust äratavaid tõuse nii impordis kui ka ekspordis.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.