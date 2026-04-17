Maarja Männikmaa: lõpp sellele, et koolis ainult eksamiteks õpitakse

Kosmoseandmetest saaks kasu koduostjad, põllumehed, ettevõtjad ja paljud teised. Nende kogumine pole ammuilma enam nii kallis kui varem, kirjutab Paul Liias arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud töös.
Terviseedenduse kulude maksuvaba piirmäära tõstmine ei ole ideoloogiline küsimus, vaid praktiline otsus, kirjutab Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Tuuli Pärenson arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.