Kass aeti kurjaks

New Yorgi autonäitusel veeres publiku ette kõige kurjem Jaguar F-Pace. Sellel uuel SVR maasturil on kompressoriga V8 mootor ja 542 hobujõudu, kirjutab autoajakiri Car.

Ülimat F-Pace'i on tükk aega oodatud, autoajakirjanikud on masinat sõitmas näinud mitmel korral ja sõidukit on märgatud isegi Nürburgringil kihutamas, ent siiamaani ei olnud päris kindel, kas sõiduk on ikka “päris”.

Nüüd on asi kindlam ja sõiduk käegakatsutaval kujul olemas.

Pöörane kass kihutab sajakilomeetrise tunnikiiruseni vaid 4,3 sekundiga ja 5liitrise kompressoriga V8 mootori 550 hobujõu toel on tippkiiruseks lausa 283 kilomeetrit tunnis.

SVR käib üle ka veermiku, ühes paremate amortisaatorite ja jämedamate vedrudega. Lisaks auto korraliku veojõuga tegelemiseks 395/396mm esimesed ja tagumised pidurikettad ja elektrooniline tagadiferentsiaal. SVR käib üle ka “Quickshift” käigukastist, Jaguari adaptiivsest dünaamikast ja nelikveosüsteemist.

Ja muidugi käreda häälega aktiivne väljalase, “mis toimetab kohale Jaguar SVRi võimsa soundtrack'i”.

Masin on ka väljast sportlik, selle eest vastutab aerodünaamiline pakett, mis annab F-Pace'ile unikaalse väljanägemise. Esiosa on parema aerodünaamika nimel “puhas” ja tagastange mahutab nii neli jämedat sumbutitoru kui ka väikese spoileri.

Standardis tuleb auto 21tollistel valuvelgedel, aga saadaval on ka 22tollised - mõlemal juhul on rehvid auto esi- ja tagaosas erineva laiusega, parandamaks haardevõimet.