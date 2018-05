Mercedes-Maybachi suurejooneline ideemaastur

Aprilli lõpus tõmbas Mercedes-Benzi luksuslik kaubamärk Maybach Pekingis katte ideeautolt, millest võib saada tõeline luksusmaastur, kirjutab Autocar.

Uus ideesõiduk, mis Mercedese disainibossi Gorden Wageneri sõnul on loodud kinnistama Maybachi positsiooni “ülima luksusbrändina”, ühendab maasturitelt tutava kõrge sõiduasendi ja sedaankerega sõidukitele iseloomuliku silueti. Tulemuseks on ruumikas ja luksuslik neljaistmeline lääne- ja idamaade disaini ühendav sõiduk.

Kuigi sile Vision Ultimate Luxury ilmselt päris sellisel kujul tootmisse ei jõua, on omapärasest ja kahepoolse tagaaknaga masinast Mercedesele ikkagi kasu. Nimelt lisatakse need väliskujustuse elemendid ühes jõulise kroomitud iluvõrega Mercedes-Maybachi tootmisküpsele sõidukile, mis põhineb peagi väljatuleval kolmanda põlvkonna Mercedes-Benz GLSil. Kõnealuse Mercedes-Maybachi konkurentideks on luksusmaailma suurnimed Bentley Bentayga ja Rolls-Royce Cullinan.

Vision Ultimate Luxury on 5260 mm pikk, 2110 mm lai ja 1764 mm kõrge ehk 130 mm pikem, 180mm laiem ja 86 mm madalam kui teise põlvkonna Mercedes-Benz GLS. Auto on ka pikem, laiem ja madalam kui Bentayga.

24tollistel ratastel kõrguva auto salong on täis luksuslikku nahka ja puitu, see töötab elektrilisel käiguosal, mis sarnaneb Mercedes-Benz SLS Electric Drive elektrisõidukiga aastast 2013.

Sõiduk kasutab nelja elektrimootorit, millest igaüks asub omal rattal. Mootorite kogutootlus on 740 hobujõudu ja kiirus elektrooniliselt piiratud 250 kilomeetrit tunnis. Elekter ootab tarbimist põrandastruktuuris paiknevas lamedas, 80 kW/h mahutavusega akus, mis võimaldab sõiduulatuseks umbes pool tuhat kilomeetrit.

Ideeautot saab laadida nii avalikes laadimisjaamades kui ka seinakontaktist või puutevaba laadimisplaadi kaudu.

Uus elektriline veoallikas võib kasutust leida ka EQ S sedaanis, mis peaks tootmisse jõudma 2020. aastal koos EQ silti kandva elektrilise mudeliperekonnaga.