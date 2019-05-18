Клуб инвесторов: биржевые индексы

Рынок или биржа представляет из себя набор из тысяч компаний, которые не похожи друг на друга. При таком разнообразии индексы помогают в короткий срок оценить поведение всего рынка.

Торги на бирже в Нью-Йорке Foto: Reuters/Scanpix

Биржевые индексы смело можно назвать "зеркалом души" биржи. Они отражают все то, что в совокупности переживают котируемые на бирже компании в текущий момент. Именно поэтому аналитики и инвесторы, как правило, ссылаются на индексы, когда описывают реакцию всего рынка на то или иное событие.

За последние годы на рынке появляется все больше различных индексов, которые отражают ситуацию в определенных сегментах рынка или разного рода или размера компаниях. Однако такие американские индексы как Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq по-прежнему остаются главным ориентиром на бирже.

Более того, современные технологии и фонды позволяют инвестировать не только в различные компании, но и в сами индексы. Например, легендарный инвестор Уоррен Баффет рекомендует всем, кто не является профессиональным игроком на бирже, инвестировать именно в индекс S&P 500.

Об истории основных индексов Европы и США, их отличиях, формировании и условиях смотрите в видео Клуба инвесторов.