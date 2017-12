Arco kaasab Bulgaaria projekti tarvis lisaraha

Arco Vara juhatus kutsub 27. detsembril kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mille käigus soovitakse suurendada aktsiakapitali seoses Bulgaaria arendusprojekti rahastamisega.

Päevakorras on Arco Vara aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine. Kavas on välja lasta 2,67 miljonit uut lihtaktsiat, mille väljalaskehinnast 1,50 eurost moodustab 70 senti aktsia nimiväärtus ja 80 senti ülekurss. Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.

Uusi aktsiaid saab märkida 29. detsembrist kuni uue aasta 15. jaanuari kella 16ni. Samas jätab juhatus endale õiguse märkimisperioodi muuta. Emissioon on suunatud ainult praegustele aktsionäridele ning viiakse läbi ainult Eestis, vahendas Arco Vara.