Aktsiad, millelt soomlased ootavad raju tõusu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Aktsiate kallinemisest hoolimata ootavad analüütikud 57 Soome börsifirma aktsiale vähemalt 10protsendist tõusu.

First Northi nimekirjas olev Nexstim on sel aastal 49 protsenti tõusnud. Kahjumis ettevõttelt oodatakse kõrget lendu. Järgmine aasta on ettevõttele otsustav, sest selleks ajaks on planeeritud ettevõtte mitme vahe-eesmärgi täitumine.

Nexstimi investeerimissoovitus on „osta“.

Ka „Angry birdsi“ loojalt Roviolt oodatakse kõrget lendu. Sügisel börsile tulnud mobiilimängufirma esimesed kuud on toonud investoritele pettumuse, sellegipoolest usuvad analüütikud, et aktsial on kasvuruumi 48 protsendi jagu. Aktsia keskmine hinnasiht on praegusest 8,90eurost 4 eurot kõrgemal.

Neli aktsiat katvat analüütikut soovitavad kõik seda osta.

Samasugust tõusu oodatakse ka tarkvarafirma Digia aktsiale, millelt oodatakse 46protsendist tõusu.

Suurte kasvuootustega ettevõtete hinna ja kasumi suhe on kõrge (välja arvatud Nexstim, mis on kahjumis). Järgmisel aastal oodatakse Roviolt ja Digialt märkimisväärset kasumi kasvu, mis selle numbri allapoole toob.

Suurtest ettevõtetest ootavad analüütikud Nokia ja Orioni tõusu.

Mõlemad aktsiad kuuluvad selle aasta suurimate pettumuste hulka. Oodatust kehvemad tulemused on aktsiate hinda allapoole toonud, millele Nokia ja Huawei patendileping tõi väikest lohutust.

Nokia aktsia hinna langus on selle hinna ja kasumi suhte allapoole toonud, see jääb alla 14. Analüütikute arvates võiks Nokia osa portfellis suurendada

Ravimitootja Orioni peetakse seevastu ja kalliks ja soovitus aktsiale on „hoia“.