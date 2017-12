Börs: viimasel kauplemispäeval langus, aga aasta oli võimas

Reedel olid USA aktsiaindeksid languses, aga aasta kokkuvõttes läks aktsiatel väga hästi, vahendab MarketWatch.

Osalt langesid turud ka selle pärast, et Reutersi teatel on Venemaa naftatankerid viinud Põhja-Koreale salaja kütust. See areng võib geopoliitilist olukorda muuta keerukamaks, mis tekitab investorites ebakindlust.

Dow Jonesi indeks langes 0,48 protsenti, 24 719 punktini. Päeva alguses oli aktsiaindeks plussis, aga keskpäevast alates algas langus, mis kestis kuni kauplemise lõpuni. Standard & Poor’s 500 indeks odavnes 0,5 protsenti, 2673 punktini. Nasdaq Composite kaotas reedel 0,7 protsenti.

Nii Dow kui ka S&P 500 on rekordile siiski väga lähedal – sellest jääb puudu alla 1 protsendi. Nasdaqil jääb puudu 2 protsenti. Kõik kolm indeksit langesid nädala lõikes, aga detsembri lõikes kõik kasvasid.

Aasta lõikes kallines S&P 500 indeks 19,4 protsenti ja Nasdaq lisas 28,2 protsenti. Dow tõusis 25,1 protsenti. Dow on 2017. aastal jõudnud 71 kauplemispäeval uue rekordini, mis on kõigi aegade suurim number.

Dollar odavnes sellel aastal kiireimas tempos alates 2003. aastast. Kulla hind tõusis reedel 0,6 protsenti, 1303 dollarini untsist. Sellel nädalal jõudis väärismetall ka kahe kuu kõrgeima tasemeni. Väärismetall on tänavu kallinenud ligi 15 protsenti. Nafta jõudis aasta lõpuks aga kahe ja poole aasta kõrgeima tasemeni.