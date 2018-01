Iraani protestid tõstavad nafta hinda

Ainult tellijale

02. jaanuar 2018

Valitsusvastased protestijad Iraanis ja OPEC ning Venemaa lubadused naftatootmist piirata andsid naftahinnale aasta alguses viimase paari aasta tugevaima tõuke.

Iraanis on valitsusvastased protestid hoolimata valitsuse keelust kestnud juba neli päeva, tegemist on suurima väljakutsega sealsele administratsioonile alates 2009. aasta rahutustest. Kuid ka Iraani arvesse võtmata valitseb naftaturul tõusumeeleolu.

WTI toornafta futuurid kauplesid 60,6 dollari ning Brenti toornafta 67,2 dollari tasemel, mõlemad hinnad on sellega jõudnud järgi 2015. aasta keskpaigale. Seda, et barrelihind oleks aasta algul olnud üle 60 dollari, pole nähtud 2014. aastast saadik, märgib Reuters.

„Üleilmne laovarude vähenemine ja tugev majanduskasv nullivad Põhjamere torujuhtme taaskäivitamise ja Liibüa naftaekspordi taastumise,“ ütles turuanalüütik Jeffrey Halley. Põhjameres taaskäivitati laupäeval, pärast ootamatut riket Fortiese-nimeline torujuhe, mille läbilaskevõimsus on 450 000 barrelit päevas.

OPEC ja Venemaa on lubanud naftatootmist tänavu jätkuvalt all hoida ning ka USA toornafta laovarud on aastaga 20 protsenti langenud. Lisaks toetab naftahinda tugev nõudlus, eriti Hiinast.

Täna juhtis Barclaysi pank tähelepanu, et USA naftatootmise tõus võib siiski nurjata OPECi katse naftahind kontrolli all hoida. USA tootmine on tõusmas 10 miljoni barrelini päevas.