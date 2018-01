USA keelas ära MoneyGrami müügi Hiina firmale

Ühendriikide järelevalvekomitee ei andnud Hiina ettevõttele Ant Financial julgeolekukaalutlustel luba USA maksevahendaja MoneyGram ostuks, vahendab Reuters.

Valge Maja välisinvesteeringute komitee leidis oma otsuses, et MoneyGrami müük Hiina ettevõttele võib ohustada USA kodanike andmeid. MoneyGrami aktsia hind langes kauplemispäeva alguses enam kui 8%.

Ant Financial on Hiina internetihiiu Alibaba juhi Jack Ma loodud finantsettevõte. Antud 1,2 miljardi dollari suurune ostutehing oleks aidanud kaasa firma laienemisplaanidele ning võimaldanud sel oma koduse konkurendi Tencenti survega paremini toime tulla. Ant Financial ja MoneyGram andsid uudise järel teada, et jätkavad sellegipoolest koostööd ning asuvad töötama üheskoos välja ülekande- ja digimakseteenuseid Hiinas, Indias, Filipiinidel, mujal Aasias ning ka Ühendriikides. Kahe poole kokkuleppe alusel pidi Ant Financial maksma MoneyGramile tehingu ebaõnnestumise tõttu 30 miljoni dollarit kahjutasu.