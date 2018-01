Põhjala ülehinnatud turg pakub siiski paari võimalust

Kaspar Allik 04. jaanuar 2018, 06:00

SEB hinnangul on kõrgelt hinnatud aktsiate seast leida ka atraktiivseid pakkumisi.

SEB väljaande Investment Outlooki hinnangul lasevad keskpangad tõusul veel paar aastat kesta ning leidub häid investeerimisvõimalusi.

Arenenud riikide keskpangad on päästeoperatsioonide käigus süsteemi paisanud ca 15 triljonit USA dollarit, mis võrdub peaaegu 20 protsendiga globaalse aktsiaturu koguväärtusest, kirjutas SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

Tõenäoliselt kaugenevad keskpangad sel aastal rahatrükkimise poliitikast, kuid likviidsuse üleküllus püsib, hindab SEB. Olukord tervikuna on riikide võlakoorma tõttu probleemne, kuid SEB hinnangul on majandussurutise risk madal ja keskpangad sel aastal intresse tõstma ei hakka.

Euroala ettevõtete kasumid ei ole kasvanud nii kiiresti, kui oleks oodanud. Tööstus küll võidab tugevast majanduskeskkonnast, kuid tugev euro hoiab kasumeid tagasi. Kolmanda sektori tulemused olid võrreldes aastataguse ajaga marginaalsed. MSCI Euroopa indeks on tõusnud kolme kuuga 6 protsenti. Küll aga nähakse Euroopas järgmistel aastatel head tõusu. Tugev tööstus peaks kasu tooma mõistlikult hinnastatud aktsiaturule.

Jaapanist head uudised

Aktsiaturgudest nägi SEB positiivse üllatusena Jaapanit, mis on kolme kuuga kasvanud 13 protsenti. Sealsed ettevõtted näitavad rekordkasumeid ning tulemused on ületanud analüütikute ootusi.

Pikemas vaates nähakse kasvu nii arenevatele turgudele kui ka Jaapanile, kuid lühiajaliselt nähakse Jaapani puhul riski, et ettevõtted hakkavad kasumit võtma. USA turg on võrdlemisi kõrge hinnaga ning tehnoloogiasektori poole kaldu, kuid aktsiaid nähakse liikumas globaalse turuga ühes tempos.

Põhjala aktsiaturgudele on makrokeskkond toetav, eriti koos paraneva majanduskasvuga eurotsoonis.

Föderaalreserv tõmbab rahatrükki koomale. Sellel on lühikeses perspektiivis tagasihoidlik mõju, millele võib vastukaalu pakkuda USA privaatpankade laenutingimuste lõdvendamine.

Põhjalas vähem võimalusi

Põhjala aktsiad on ajalooliste tasemete järgi ülehinnatud ning kõrgelt hinnatud isegi madalat intressikeskonda arvesse võttes. See vähendab aktsiate tõusupotentsiaali. Turg on arvatavasti vähemalt osaliselt hinna sisse arvestanud mitte ainult 2018. aasta, kuid ka 2019. aasta oodatavad head tulemused.

Võimalusi nähakse Rootsi turul, atraktiivsena tuuakse välja sealsed pangaaktsiad, mis praegustel tasemetel maksavad turu 3protsendisest keskmisest kaks korda paremat dividendi.

Veel paremat võimalust võivad pakkuda Taani pangad. Taani majandus alustab tõusu madalamast punktist ning Rootsi kasv on pärast pikka kasvu aeglustumas.

Suurt krahhi SEB jahtuvalt Rootsi kinnisvaraturult ei oota ning prognoosib sel aastal 5-10protsendilist langust.