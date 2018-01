Venemaa suurendas taas gaasi eksporti Euroopasse

Kaspar Allik 04. jaanuar 2018, 15:08

Vaatamata vastuseisule ning tihenevale konkurentsile suurenes gaasi eksport Venemaalt 8,1 protsenti, kirjutab Reuters.

Gazprom tarnib Euroopasse pea 40 protsenti siin tarbitavast gaasist.

Vaatamata Euroopa Komisjoni soovitusele eksporti Venemaalt vähendada, suurenes eksport teist aastat järjest. Saksamaale, Gazpromi suurimale tarbijale, kasvasid tarned 7,1 protsenti.

Ameerika Ühendriikide, Katari ja muude tootjate konkurentsi tõttu on Vene gaasitootja viimastel aastatel hinda langetanud ning investeeringud on kasvanud rekordtasemetele. Ühtlasi on lepitud reeglitega, millega varasemalt ei nõustutud.

Ees ootab veel väljakutseid. Aastatel 2021–2035 lõppevad mitu pikaajalist lepingut. Poola, kes on Venemaalt gaasi ostnud alates 1944. aastast, on öelnud, et 2022. aastal nad lepingut ei uuenda.

Leedu keeldus 2015. aastal lepingu pikendamisest ning hakkas gaasi importima USAst ja Norrast.

Seni ainult läänesuunal eksportiv Gazprom plaanib 2019. aasta detsembrist müüa gaasi ka Hiinasse.