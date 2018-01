USAs loodi oodatust vähem töökohti

Ühendriikides loodi detsembris oodatust vähem töökohti ning töötuse määr püsis stabiilne, vahendab MarketWatch.

Kokku loodi kuuga juurde 148 000 töökohta, võrreldes novembri ja oktoobriga oli number küllaltki madal. Nendel kahe kuu keskmine oli 232 000 töökohta. Ökonomistid prognoosisid, et detsembris luuakse kokku 198 000 töökohta.

Töötuse määr püsis stabiilne ning jäi 4,1 protsendi juurde. Palgad kasvasid 12 kuu võrdluses 2,5 protsenti. Novembris oli vastav näitaja 2,4 protsenti. Vaatamata väiksele kiirenemisele valmistas palgatõus siiski pettumuse.

Detsmbrikuine töökohtade number oli väike, sest jaemüügi sektorist kadus ootamatult 20 000 töökohta. Seda vaatamata asjaolule, et detsembrikuiste pühade ajal peaks ostlemine olema tavapärasest aktiivsem.

„Seda on raske alla neelata ja see annab meile märku, et seal peab olema midagi viga hooajalises kohandamises,“ ütles American Action Forumi president Douglas Holtz-Eakin.

Paremini läks aga tervishoiusektoril, kus loodi 31 000 töökohta. Ehitusfirmad lõid 30 000 töökohta ja tööstus lisas 25 000 positsiooni.