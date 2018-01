Investorid: Apple vastutagu noorte telefonisõltuvuse eest

Ainult tellijale

Kaks Apple'i institutsionaalset investorit alustasid kampaaniat, millega loodetakse Apple panna rohkem vastutama, kuidas noored telefone kasutavad.

Investeerimisfirma Jana Partners ning California Õpetajate Pensioniühing, suuruselt teine USA riiklik pensionifond, saatsid laupäeval Apple’ile kirja, milles kutsuvad firmat üles uurima nutitelefonide mõju lastele ning arendama tarkvara selle mõju vähendamiseks, kirjutab Reuters.

Telefonisõltuvus on USAs kasvavaks mureks. Üha enam kurdavad lapsevanemad, et lapsed ei suuda telefonist loobuda. Pensioniühing ning Jana Partners muretsevad, et Apple’i aktsia võib lõpuks kannatada, kui probleemiga ei tegeleta. Ennetavad meetmed võiksid suurendada lojaalsust Apple'i brändile.

„Üle maailma, sealhulgas Silicon Valleys, suureneb üksmeel, et tehnoloogia potentsiaalselt pikaajaliste tagajärgedega tuleb tegeleda ennetavalt ning ükski firma ei tohi vastutusest kõrvale hoida,“ kirjutab Wall Street Journal.

Pooled USA teismelised leiavad, et on enda telefonist sõltuvuses ning tunnevad survet sõnumitele kohe vastata, selgub 2016. aastal tehtud uuringust. Samuti tuntakse muret noorte seas levivate depressiooni ning enesetappude pärast. Laiemalt hoogustub debatt tehnoloogiagigantide, nagu Google’i, Amazoni, Facebooki ja Snapchati, mõjust igapäevaelule.

„Pole mingi saladus, et sotsiaalmeedia ning rakendused, mille põhilised vahendajad on iPhone ja iPad, on disainitud nii, et tekitavad sõltuvust ning neelavad palju aega. Seda on ka mitu algset loojat tunnistanud,“ vahendab Techcrunch.