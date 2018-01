Tallinna Vee aktsia taastub kiirelt

Tallinna Vee aktsia on detsembri madalalt 8,61 euro tasemelt kerkinud 11 euro ligi.

Tänane kauplemiskäive ületab 100 000 eurot ning aktsia on tõusnud 11 euro piirini.



Tallinna Vee aktsia tegi eelmisel kuul läbi suure languse, vajudes 11,8 eurolt alla 9 euro. Põhjuseks riigikohtu lahend, mis jättis ettevõtte ja konkurentsiameti tariifivaidluses õiguse suures osas viimasele. See tähendab, et Tallinna Vesi peab seni 2010. aasta tasemel külmutatud veetariifid ametiga kooskõlastama. Swedbanki analüütikute hinnangul võib see tähendada vee hinna langemist 30 protsendi võrra.

Tallinna Vesi esitab uued tariifid konkurentsiametile kooskõlastamiseks hiljemalt veebruari lõpus.