Kodak annab välja krüptoraha

Kaameratootja Kodak teatas, et on otsustanud võtta kasutusele plokiahelatehnoloogia ning välja anda oma krüptoraha, vahendab CNN Money.

Enam kui sajandi tegutsenud Kodak on ametlikult välja öelnud, et investeerib plokiahelatehnoloogiasse ning annab välja oma krüptoraha, mille nimeks saab olema KODAKCoin.

Kodaki juht Jeff Clarke on öelnud, et ettevõte ei ole liitunud plokiahelatehnoloogiaga uisapäisa. Clarke märkis, et kuna Kodaki peamisteks klientideks on fotograafid, on viimaste jaoks alati olnud suur probleem, mil viisil oma tööd kaitsta.

Clarke’i sõnul soovib Kodak läbi uuenduse klientide probleemidele lahendust pakkuda. Kodak hakkab nimelt kasutama plokiahelasüsteemi oma uuel platvormil KODAKOne ning KODAKCoine saab hakata kasutama maksevahendina, kui fotograafid soovivad oma töö litsentsiõigusi müüa.

Kodak pole mõistagi ainuke ettevõte, keda krüptotehnoloogiahullustus on tabanud. Huvitavate näidetena võib tuua tubakafirma Rich Cigars ning e-sigarette valmistava Vapeteki, kes hiljaaegu ühtäkki teatasid, et on vana äri selja taha jätnud ning on nüüdsest plokiahelatehnoloogiaga tegelevad ettevõtted.

Kodaki aktsia tõusis krüptouudise peale suisa 125%.