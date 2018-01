Börs: tänavune tõus juba 4 protsenti

USA aktsiaturud tõusid uute rekorditeni, sest jaemüüginumbrid kasvatasid optimismi ning JPMorgan Chase teatas, et maksukärped aitavad USA ettevõtetel kasumeid suurendada, vahendab bloomberg.

Dollar kukkus täna aga kiireimas tempos alates märtsist, mis viis euro kursi viimase kolme aasta tippu. Nael tõusis aga kõrgeima tasemeni alates 2016. aasta juunist.

USA 2-aastaste võlakirjade hind langes ja tootlus tõusis järsult, sest inflatsioon kiirenes Ühendriikides ootamatult. See võib tähendada, et Föderaalreserv tõstab intresse oodatust kiiremini.

„Kui tõenäosus kolmeks või neljaks intressitõusuks kasvab, siis see võib aktsiaturge märkimisväärselt mõjutada,“ ütles investeerimisfirma Washington Crossing Advisorsi portfellihaldur Chad Morganlander. „Ma ei arva, et see on hindadesse arvestatud. Turud peavad Föderaaalreserviga arvestama hakkama.“

Täna teatas oma kvartalitulemused ka JPMorgan Chase, mille tegevjuht ütles, et USA maksukärped aitavad ka Ühendriikide börsifirmasid.

Standard & Poor’s 500 indeks kallines täna 0,7 protsenti, 2786 punktini. Tänavu on indeks tõusnud juba 4 protsenti. Ka Euroopa aktsiaturud kallinesid.

Kulla hind tõusis 0,9 protsenti, 1334 dollarini untsist. WTI toornafta kallines 0,9 protsenti ja Brent lisas 0,8 protsenti. Kummagi barrel maksis reede õhtuks vastavalt 64,4 ja 69,8 dollarit.