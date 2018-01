Paroodiaraha turuväärtus juba 1,5 miljardit dollarit

Krüptovaluuta, mis loodi ühe internetimeemi järgi paroodiana, on tõusnud nõnda palju, et selle turuväärtus ulatub juba 1,5 miljardi dollarini, vahendab CNBC.

Tõsi, hiljutine kiire hinnatõus on ka dogecoini looja teinud murelikuks. Krüptoraha üks asutajatest Jackson Palmer, kes lahkus meeskonnast 2015. aastal, ütles krüptovaluutade veebisaidile CoinDesk, et dogecoini pole rohkem kui 2 aastat uuendatud ning hinnatõus on selle tõttu väga üllatav.

Dogecoin loodi 2013. aastal ja selle maskotiks on Jaapani shiba inu koer, mille on populaarseks teinud kuulus internetimeem. Dogecoini loojad kirjutavad, et tegemist on „internetivaluutaga“, mis võimaldab kasutajatel vabalt internetis makseid teha.

Dogecoin on hea näide altcoinist – just nii nimetatakse krüptorahasid, mis pakuvad bitcoinile konkurentsi. Kõige populaarsemate altcoinide hulgas on veel ethereum, mis jõudis eelmisel nädalal esmakordselt 1000 dollari piirini. Väga populaarseks on saanud ka ripple, mille turuväärtus kasvas mullu lausa 35 000 protsenti.

CoinMarketCapi andmetel on dogecoini praegune turuväärtus umbes 1,52 miljardit dollarit. Ühe dogecoini väärtus on aga 0,0135 dollarit.

Inimesed tahavad odavaid krüptovaluutasid

„Peamine põhjus, miks altcoinid on nõnda paraboolselt tõusnud, peitub selles, et inimesed tahavad osta niinimetatud odavamaid krüptovaluutasid,“ ütles Hongkongis tegutseva kauplemisfirma Octagon Strategy tegevdirektor Dave Chapman.

„Kaks tuntuimat krüptovaluutat (bitcoin ja ethereum) on paljude investorite jaoks liiga kallid. Tõsi, neid saab ka osadeks jagada, aga psühholoogiline barjäär on ees,“ ütles Chapman. See tähendab, et inimeste arvates on bitcoin liiga kallis ning väärtust leiab rohkem vähemtuntud digirahade seast. See ei pruugi aga nii olla.

Chapman seletas, et ostja, kes muretseb endale näiteks 6000 dollari eest 2000 ripple’it, tunneb ennast paremini, kui see, kes ostis sama raha eest vähem kui pool bitcoini. Nimelt kaupleb bitcoin praegu umbes 14 000 dollari juures.

Chapman lisas, et uute investorite seas on levinud ka arusaam, et osalt on rongist maha jäädud ning neid krüptovaluutasid, mille väärtus on kerkinud väga suureks, enam osta ei taheta.