„Bitcoini omanikud valmistugu kogu raha kaotamiseks“

„Investorid peavad olema valmis kaotama kogu oma bitcoinidesse pandud raha,“ ütles intervjuus Bloombergile Euroopa väärtpaberituru järelevalve eesistuja Steven Maijoor, kommenteerides tänast krüptovaluutade kursi järsku kukkumist.

Bitcoini ekstreemne volatiilsus teeb selle kasutamise valuutana mõeldamatuks, lisas Maijoor.

Bloomberg kirjutas, et täna on bitcoini kurss kukkunud 12% võrra, 12 255 dollarile, mis on eelmise aasta 5. detsembrist alates selle krüptoraha madalaim tase. CoinDesk hindab kursi languse isegi 14 protsendi peale. Tund aega tagasi, kell 14.10 Eesti aja järgi näitas CoinDesk bitcoini hinnaks lausa 11 631 dollarit – mis tähendab, et pooleteise tunniga kukkus krüptomündi hind 1300 dollari võrra.

Väljaanne lisab, et languses on ka teised krüptovaluutad: ethereum vajus täna 14% võrra, 1200 dollarilt 1000 dollarile, ripple varises 21% jagu.