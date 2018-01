Fitch: valitsuse tööseisak USA krediidireitingut ei mõjuta

Reitingufirma Fitch teatas, et Ühendriikide keskvalitsuse võimalik tööseisak ei mõjuta riigi AAA-reitingut.

Neljapäeval kiitis USA kongressi esindajatekoda pärast pingelist arutelu viimaks heaks valitsuse rahastuskava kuni 16. veebruarini. Paraku on senatil oma kinnituse andmiseks aega vaid üks päev, sest eelmise lühikese rahastuskava tähtaeg saabub juba reede südaööl. Kui ülemkojal ei õnnestu kavas sisalduvate rahastusplaanide osas kokkuleppele jõuda, siis algab laupäeval USA valitsuse osaline tööseisak, mille käigus peavad töö peatama mitmed riigiasutused, v.a. sõjaväe- ja julgeolekuorganid.

Fitchi hinnangul on osalisi tööseisakuid Ühendriikides varemgi toimunud ning otsest mõju need riigi krediidivõimekusele ei kujuta. Sellegipoolest tunnistas reitinguagentuur, et praegused raskused rahastuskava koostamisel võivad olla eelmäng USA eelarvepoliitika destabiliseerumisele ja riigivõla ülempiiri tõstmisega seotud konfliktile.