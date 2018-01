Börs: S&P 500 langes, Dow tõusis rekordini

New Yorgi börs

New Yorgi börs

New Yorgi börs

USA aktsiaturud hakkasid täna langema, sest tehnoloogiasektor sattus surve alla. Finantssektor aitas Dow Jonesi indeksi aga napilt plussi, vahendab MarketWatch.

Dow Jones tõusis 0,16 protsenti, 26 252 punktini, mis on ka uus rekord. Sellele aitasid kaasa Goldman Sachsi ja American Expressi aktsiate hinnatõusud. Apple aga odavnes.

Standard & Poor’s 500 indeks kaotas 0,1 protsenti ning lõpetas päeva 2837 punktil. Nasdaq Composite kukkus 0,6 protsenti, 7415 punktini.

Kõik kolm aktsiaindeksit jõudsid päevasisese rekordini, aga õhtul hakkasid odavnema. Kõik kolm aktsiaindeksit on kallinenud tänavu vähemalt 6 protsenti. Investorid on optimistlikud, sest USA majandus püsib tugev ning ettevõtete kasumid kasvavad. Hinnatasemed on paisunud küllaltki kõrgeks.

Kulla hind tõusis täna ligi 2 protsenti ja unts maksab juba 1356 dollarit, mis on kõrgeim tase alates 2016. aasta septembrist. WTI ja Brenti toornafta barrelid maksid päeva lõpuks vastavalt 65,76 ja 70,53 dollarit.