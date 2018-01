Võlakirjaturul tuleb 40 aasta suurim langus?

Võlakirjaturul on ees ootamas üks ajaloo rängemaid karuturge, arvab maailma ühe suurima riskifondi juht Ray Dalio.

Bridgewater Associatesi asutaja Dalio ütles täna toimuval Maailma Majandusfoorumil, et USA võlakirjaturg on sattunud surve alla ning tulemas on suurim langus alates 1981. aastast. Eile rääkis Dalio, et investorid, kes istuvad rahas ja aktsiaturule ei sisene, kahetsevad seda ning tunnevad ennast pärast lollina.

Aktsiaturud on viimasel ajal uusi tippe püüdnud. Standard & Poor’s 500 indeks kallines eile 0,2 protsenti ja jõudis 2839 punktini. Dow Jones kaupleb aga juba 26 210 punkti juures.

Dalio käsutuses on kokku 150 miljardit dollarit investorite raha. Fondijuht muretseb, et investorid ignoreerivad Föderaalreservi. Keskpank võib tema hinnangul intresse tõsta palju kiiremini kui oodatakse.

„Varad on väga tundlikud. Võlakirjade tootluse kasv 1 protsendipunkti võrrapõhjustab karuturu, mida pole nähtud 1980-1981 aastatest saati,“ nentis Dalio. „USA majandus oli laastatud, töötus ja inflatsioon väga kõrged ning 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis rekordilise 15,68 protsendini.“

Pärast finantskriisi, mis toimus umbes 10 aastat tagasi, on võlakirjade tootlused üle maailma pidevalt kukkunud, sest keskpangad alustasid võlakirjade tugioste.

Investorid reageerisid sellele aga pikemaajaliste võlakirjade ostmisega – sellega loodeti kõrgemat tootlust teenida. Mida pikem on võlakirja tähtaeg, seda tundlikumad on hinnad intressimäärade tõstmise suhtes. Dalio arvab, et see on plahvatusohtlik kokteil, mis võib peagi palju pahandust tekitada.