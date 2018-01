Börs: Trump pani dollari hilisõhtul järsult tõusma

New Yorgi börs

Dollar hakkas päeva lõpus järsult tõusma, sest USA president Donald Trump ütles, et talle meeldib tugev dollar rohkem. USA aktsiad tõusid aga uute rekorditeni, vahendab Bloomberg.

„Dollar saab olema tugevam ja tugevam ning lõpuks tahan ma näha ikkagi tugevat dollarit,“ rääkis Trump Maailma Majandusfoorumil CNBC-le antud intervjuus.

Dollar hakkas seepeale kiiresti kallinema, vaatamata sellele, et mõned tunnid enne kommentaare oli valuuta kukkunud kolme aasta madalaima tasemeni. Varasema languse põhjustasid suuresti USA rahandusministri Steve Mnuchini kommentaarid, kus ta ütles, et nõrgem dollar pakub neile palju võimalusi ning parandab kaubandust.

USA aktsiaturud olid täna volatiilsed, aga päev lõpetati siiski plussis, sest börsifirmade kvartalitulemused olid oodatust paremad. Nii tööstusmasinate tootja Caterpillar kui ka meditsiinifirma Varian Medical Systems ületasid ootusi. Euroopa aktsiaturud langesid, euro aga tugevnes. Euroopa Keskpank teatas täna, et rahapoliitikat ei muudeta.

„See on väga harv juhus, et valitsuse ametnikud nõnda palju dollari kohta kommentaare annavad,“ ütles Credit Suisse valuutaturgude strateeg Shahab Jalinoos. „Turud saavad väga hästi tegelikult aru, et praegune valitsus võib oma meelt kiiresti muuta.“

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis vähem kui 0,1 protsenti. Dow Jones lisas 140 punkti ja lõpetas päeva 26 392 punktil. Stoxx Europe 600 kukkus 0,6 protsenti.

Nafta hind jõudis täna aga kolme aasta kõrgeima tasemeni. Kulla hind langes 0,8 protsenti, 1348 dollarini untsist.